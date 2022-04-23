Луческу: «Ожидал, что в какой-то момент россия нападет на Украину»

Мирча Луческу / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынскому ресурсу ProSport рассказал о том, как его застала война в Украине.

Утром мне сообщили, что подвергся обстрелу аэропорт. УАФ решила перенести возобновление чемпионата на месяц. Я понял, что нужно ехать и организовывать выезд футболистов «Динамо».

Игроки были в отчаянии, они не могли покинуть страну. Тогда я через президента и УАФ попросил отпустить игроков, потому что они не могли играть в футбол в Украине. Их присутствие на футбольном поле в товарищеских благотворительных матчах имеет большее значение для имиджа клуба, чем сиденье на базе. Также таким образом футболисты подготовятся к стыковым матчам сборной Украины в отборе ЧМ-2022».