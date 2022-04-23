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Луческу: «Ожидал, что в какой-то момент россия нападет на Украину»

Тренер «Динамо» рассказал, как действовал в день начала войны
Футбол Украинская Премьер-лига
19:50
Луческу: «Ожидал, что в какой-то момент россия нападет на Украину»
Мирча Луческу / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынскому ресурсу ProSport рассказал о том, как его застала война в Украине.

«Я был удивлен, но ожидал, что в какой-то момент это случится. Мы как раз вернулись из собрания в Турцию, мы очень хорошо подготовились. Еще вчера у нас была тренировка, а 24 февраля прогремели взрывы. Мы поначалу подумали, что это гром, гроза.

Утром мне сообщили, что подвергся обстрелу аэропорт. УАФ решила перенести возобновление чемпионата на месяц. Я понял, что нужно ехать и организовывать выезд футболистов «Динамо».

Игроки были в отчаянии, они не могли покинуть страну. Тогда я через президента и УАФ попросил отпустить игроков, потому что они не могли играть в футбол в Украине. Их присутствие на футбольном поле в товарищеских благотворительных матчах имеет большее значение для имиджа клуба, чем сиденье на базе. Также таким образом футболисты подготовятся к стыковым матчам сборной Украины в отборе ЧМ-2022».

Ранее Луческу несколько раз заявлял, что российские спортсмены не должны страдать от санкций.

Петр Приходько
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Мирча Луческу Динамо Киев

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