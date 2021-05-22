Суркис: «Идея с назначением Луческу появилась два года назад»
Луческу подтвердил, что «Динамо» может сыграть спарринг с румынским клубом
Киевляне сыграют с «Рапидом»
Фото: dynamo.kiev.ua
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу планирует организовать спарринг для команды против бухарестского «Рапида». Слова тренера приводит Digi Sport Special.
«Я сказал им, что приеду с «Динамо», чтобы сыграть товарищеский матч на открытие стадиона».
Игра может пройти в сентябре.
Матч может принять новый стадион «Рапида».
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