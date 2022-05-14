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Луческу: «Польща – відмінне місце для єврокубкових матчів «Динамо»

Наставник киян – про плани клубу на наступний сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
12:55
Луческу: «Польща – відмінне місце для єврокубкових матчів «Динамо»
Мірча Луческу / Фото - dailysabah.com
Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу в інтерв'ю польському ресурсу Sportowe Fakty розповів, де флагман українського футболу планує грати єврокубкові матчі наступного сезону.

«Одразу після благодійного матчу з «Легією» я сказав президентові клубу Ігореві Суркісу, що було б добре зіграти наші єврокубкові матчі тут, у Польщі».


«Польща – відмінне місце для таких матчів. Тут чудова футбольна атмосфера, а головне, у Польщі зараз багато українців. Звичайно, краще було б грати у Києві, але якщо це виявиться неможливим, гратимемо у Польщі. Упевнений, що багато українських уболівальників прийшли б на такі матчі, і ми б почували себе як удома. Це було б дуже важливим як для «Динамо», так і для України».


«У якому саме польському місті ми можемо проводити свої єврокубкові матчі? У Польщі багато чудових стадіонів – це велика країна. Упевнений, що тут зможуть грати свої єврокубкові матчі і «Динамо», і «Шахтар».


«Але, як я вже казав, найкраще було б грати у Києві. Крім того, я запропонував президенту клубу, щоб ми розпочали підготовку до сезону саме у Києві. Щоб показати, що ми не боїмося. Але якщо самі матчі проводити там буде неможливо, ми хочемо грати у Польщі. І кваліфікаційні матчі, і груповий етап, якщо вдасться вийти туди».


Нагадаємо, що київське «Динамо» продовжить серію благодійних товариських матчів в липні.
Владимир Кириченко
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