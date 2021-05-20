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Луческу получил первую дозу вакцины от COVID-19
Вторую прививку главный тренер «Динамо» тоже получит в Румынии
20 мая 11:29
Мирча Луческу / Фото: facebook.com/fcdynamoua
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу вакцинировался от коронавируса. Отметим, что Мистер будет амбассадором Украины на Евро-2020.
75-летний специалист получил первую дозу вакцины в родной Румынии. Вторую прививку Луческу сделает через некоторое время также у себя на родине.
Напомним, что на товарищеских матчах сборной Украины перед чемпионатом Европы-2020 пройдут со зрителями.
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