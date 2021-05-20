Луческу получил первую дозу вакцины от COVID-19

Вторую прививку главный тренер «Динамо» тоже получит в Румынии

Мирча Луческу / Фото: facebook.com/fcdynamoua

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу вакцинировался от коронавируса. Отметим, что Мистер будет амбассадором Украины на Евро-2020.



75-летний специалист получил первую дозу вакцины в родной Румынии. Вторую прививку Луческу сделает через некоторое время также у себя на родине.

Напомним, что на товарищеских матчах сборной Украины перед чемпионатом Европы-2020 пройдут со зрителями.