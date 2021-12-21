Экс-ассистент Луческу: «Увольнение Мирчи из «Динамо» было бы ошибкой»
Луческу попал в рейтинг самых богатых людей Румынии
Специалист занимает 203-е место
21 декабря 18:00
Мирча Луческу / Фото: Динамомания
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу попал в рейтинг самых богатых людей Румынии по версии издания Capital, сообщает Fanatik.ro.
Капитан Луческу оценивается в 37 миллионов евро, специалист занимает 203-е место в рейтинге, который включает в себя 300 самых богатых людей страны.
Напомним, Луческу работает в «Динамо» с лета 2020-го года.
Ранее ультрас «Динамо» вновь призвали уволить Луческу.
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