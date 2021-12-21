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Луческу попал в рейтинг самых богатых людей Румынии

Специалист занимает 203-е место
Футбол Украинская Премьер-лига
21 декабря 18:00
Луческу попал в рейтинг самых богатых людей Румынии
Мирча Луческу / Фото: Динамомания

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу попал в рейтинг самых богатых людей Румынии по версии издания Capital, сообщает Fanatik.ro.

Капитан Луческу оценивается в 37 миллионов евро, специалист занимает 203-е место в рейтинге, который включает в себя 300 самых богатых людей страны.

Напомним, Луческу работает в «Динамо» с лета 2020-го года.

Ранее ультрас «Динамо» вновь призвали уволить Луческу.

Петр Приходько
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Теги

Мирча Луческу Динамо Киев

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