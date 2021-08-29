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Луческу после разгрома «Колоса» дал игрокам «Динамо»
Киевляне, которые не поедут в сборные, проведут пять дней без тренировок
Мирча Луческу / Фото: Динамо
После уверенной победы над «Колосом» (7:0) игрокам киевского «Динамо» предоставили пять дней отдыха.
По информации источников, инициатором отпуска стал лично главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.
Отметим, что сейчас чемпионат из-за матчей сборных беред паузу. Следующий матч «Динамо» проведет 11 сентября против «Металлиста 1925».
Напомним, ранее президент «Динамо» Игорь Суркис анонсировал усиление «Динамо».
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