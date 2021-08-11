Матч «Ингулец» – «Динамо» перенесен в Киев, но не на «Олимпийский»
Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции
Киевляне в перенесенном матче первого тура УПЛ приняло «Минай»
Мирча Луческу / Фото - УПЛ
Киевское «Динамо» в перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги принимает «Минай». На матче присутствует главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу.
Однако командой со скамейки руководит его ассистент Эмил Карас. Сам румынский специалист находится в VIP-ложе, наблюдая за поединком.
Напомним, ранее Луческу была проведена операция по удалению кисты. На матч с «Зарей» (2:1) он не поехал в связи с запретом врачей.
За игрой чемпионата Украины можно следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Динамо» – «Минай».
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