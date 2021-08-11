Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции

Киевляне в перенесенном матче первого тура УПЛ приняло «Минай»

Мирча Луческу / Фото - УПЛ

Киевское «Динамо» в перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги принимает «Минай». На матче присутствует главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу.

Однако командой со скамейки руководит его ассистент Эмил Карас. Сам румынский специалист находится в VIP-ложе, наблюдая за поединком.

Напомним, ранее Луческу была проведена операция по удалению кисты. На матч с «Зарей» (2:1) он не поехал в связи с запретом врачей.

За игрой чемпионата Украины можно следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Динамо» – «Минай».