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Луческу предсказал будущего обладателя «Золотого мяча»
Тренер «Динамо» похвалил «Реал»
Мирча Луческу / Фото: Getty Images
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал будущего обладателя «Золотого мяча».
«Я не видел команды более удачливой, чем «Реал». С тех пор, как я здесь. Если они продолжат это необыкновенное путешествие, в котором они добыли все успехи на последних минутах, то выиграют трофей.
Кто возьмет «Золотой мяч»? Бензема».
Напомним, «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
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