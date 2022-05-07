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Луческу предсказал будущего обладателя «Золотого мяча»

Тренер «Динамо» похвалил «Реал»
Футбол В мире
13:03
Луческу предсказал будущего обладателя «Золотого мяча»
Мирча Луческу / Фото: Getty Images

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал будущего обладателя «Золотого мяча».

«Я не видел команды более удачливой, чем «Реал». С тех пор, как я здесь. Если они продолжат это необыкновенное путешествие, в котором они добыли все успехи на последних минутах, то выиграют трофей.

Кто возьмет «Золотой мяч»? Бензема».

Напомним, «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Петр Приходько
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Мирча Луческу Динамо Киев Карим Бензема

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