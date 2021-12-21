Луческу признан тренером года в Румынии

Уже в 5-й раз

Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу признан лучшим тренером года в Румынии по версии издания GSP.

Луческу получает эту награду в 5-й раз. Ранее 76-летний специалист завоевывал ее в 2004, 2010-м, 2012-м и 2014-м годах.

Отметим, что награда была основана в 2004-м году.

В 2021-м Луческу выиграл с «Динамо» УПЛ, Кубок Украины, а также выступал в групповом раунде Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что Луческу попал в рейтинг самых богатых людей Румынии.