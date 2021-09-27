Игрок «Динамо»: «Добыли важные три очка после неудачного результата с «Шахтером»
Луческу продлил контракт с «Динамо» до 2024 года
Президент подтвердил продление
27 сентября 08:10
Фото: ФК Динамо
Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что главный тренер Мирча Луческу продлил контракт до 2024-го года.
«Почему я с Луческу продлил контракт до 2024 года? Дай Бог ему здоровья. Но если завтра мои футболисты будут знать, что Луческу работает последний год, как они будут относиться к работе? Подумают, завтра придет новый другой тренер?»
Предыдущий контракт действовал до 2023-го года.
Луческу в дебютный сезон выиграл УПЛ и Кубок Украины с «Динамо». На его счету уже 400 побед в матчах чемпионата Украины.
А вот Суперкубок выиграл «Шахтер».
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