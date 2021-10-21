Луческу провел 150-й матч в еврокубках во главе украинских команд

Первая состоялась еще в 2004-м году

Фото: ФК Динамо

«Динамо» проиграло «Барселоне» (0:1) в матче 3 тура группы Лиги чемпионов.

Эта игра стала 150-й для главного тренера киевлян Мирчи Луческу в еврокубках во главе украинских команд, сообщает сайт клуба.

Из них 16 матчей он провел с «Динамо», а остальные 134 – с донецким «Шахтером». Первую игру румынский тренер провел еще в 2004-м году.

Из 150 матчей его команды выиграли 65 раз, 33 раза сыграли вничью и 52 игры проиграли. Забитых голов – 219, а пропущенных – 186.

Более того, Луческу во главе украинских клубов провел свой 630-й матч.