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Луческу провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Игра с «Днепром-1» стала юбилейной для румынского специалиста
Футбол Украинская Премьер-лига
13:47
Луческу провел 200-й матч в чемпионатах Украины
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» добыло победу в матче 12-го тура украинской Премьер-диги против «Днепра-1» (2:0). Для главного тренера киевлян Мирчи Луческу встреча стала дважды юбилейной.

Румынский специалист провел уже 200-ю для себя игру в чемпионатах Украины. Его команды добыли 164 победы, 22 ничьи и 14 раз уступили. Разница мячей составила 496 – 100.

Также «Динамо» довело до круглого число побед при Луческу в УПЛ. Их количество теперь насчитывать 30, сообщает пресс-служба организации.

Ранее экс-тренер «Александрии» Владимир Шаран выразил возмущение поведением специалиста.

Сергей Стаднюк
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Теги

Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк СК Днепр-1

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