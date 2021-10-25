Луческу провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Игра с «Днепром-1» стала юбилейной для румынского специалиста

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» добыло победу в матче 12-го тура украинской Премьер-диги против «Днепра-1» (2:0). Для главного тренера киевлян Мирчи Луческу встреча стала дважды юбилейной.

Румынский специалист провел уже 200-ю для себя игру в чемпионатах Украины. Его команды добыли 164 победы, 22 ничьи и 14 раз уступили. Разница мячей составила 496 – 100.

Также «Динамо» довело до круглого число побед при Луческу в УПЛ. Их количество теперь насчитывать 30, сообщает пресс-служба организации.

Ранее экс-тренер «Александрии» Владимир Шаран выразил возмущение поведением специалиста.