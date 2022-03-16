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Луческу: «путин – преступник, а Украина борется за свободу всей Европы»

Ранее румынский специалист заявлял, что спорт – вне политики
Футбол Украинская Премьер-лига
16 марта 14:15
Луческу: «путин – преступник, а Украина борется за свободу всей Европы»
Мирча Луческу / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу считает президента рф владимира путина преступником. Его цитирует польское издание Sportowe Fakty.

– Происходящее в Украине – это криминальная история. Путин преступник. Эта варварская война. Мы видим, как дети и женщины умирают. Бомбардируют больницы и гражданские здания. Это что-то невероятное. Теперь весь мир должен поддержать Украину. Повторяю: Путин – преступник, и происходящее в Украине – это худшие проявления фантазии.

Я поехал в Румынию, но все еще пытаюсь помогать разными способами, в том числе игрокам, с которыми общаюсь.

– Вы столько лет работали в Донецке, а недавно и в Киеве. Ожидали, что что-нибудь подобное произойдет?

– Нет, я совершенно не ожидал этого. То есть можно было предположить, что что-нибудь случится, но скорее в Донецкой и Луганской областях... Я бы никогда не подумал, что Киев и другие украинские города будут бомбить, а некоторые даже сравняют с землей.

Потому я говорю, что это все варварство. Я помню свои годы работы в Шахтере. У нас там было много иностранцев, конечно, русские и украинцы. Никакой проблемы не было. Мы вместе работали в клубе. Эти игроки были друзьями и за пределами поля. А сейчас мы становимся свидетелями таких безумных вещей. Трудно это принять.

– Польша помогает Украине на многих фронтах. Во вторник в Киев поехали премьер-министр Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский, один из важнейших польских политиков. Некоторые говорят, что это смелый шаг.

– Это очень смелый шаг. И очень важен жест. На мой взгляд, то, что сделали польские политики, было фантастическим. Повторяю: фантастически! Каждый должен пойти по стопам Польши. Не только разговаривать, но помогать. Помогите реально. Больше и больше. Сейчас не хватает слов.

Не забывайте одно: сейчас Украина борется не только за свою свободу. Она борется за свободу Европы.

Ранее Луческу заявлял, что отстранять российских спортсменов от международных соревнований – несправедливо.

Петр Приходько
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Теги

Мирча Луческу Динамо Киев Владимир Путин

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