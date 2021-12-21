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Луческу: «Рад, что Миколенко переходит в «Эвертон»
Тренер «Динамо» заявил, что у него уже есть замена на место латералю
Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о переходе Виталия Миколенко в «Эвертон». Слова специалиста приводит румынский источник GSP.
«Рад, что молодой игрок из моей команды сейчас переходит в «Эвертон». Я имею в виду Миколенко.
На его место придет другой 18-19-летний футболист. Остальным в защите 19-20 лет. Поэтому продолжаем и дальше играть очень молодой командой. Им надо работать намного усерднее, чем опытным».
Отметим, что официальной информации об уходе Миколенко из «Динамо» еще не было. Ранее сообщалось, чтоо трансфере объявят в начале января.
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