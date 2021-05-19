«Динамо» назвало игроков, которые летом вернутся в клуб из аренд
Луческу рассказал, почему отказался работать с одним из игроков «Динамо»
Наставник не принял центрального полузащитника
19 мая 20:29
Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в шоу «Цыганык лайв» объяснил, почему не захотел работать с Мохаммедом Кадири.
«Отказался от Кадири, потому что у меня был печальный опыт с Тарибо Уэстом в «Интере». Когда игроки из Африки играют на позиции центрального защитника, у них отсутствует соответствующая позиционная координация. В большей мере, не у всех, конечно, но большинство допускают большое количество ошибок, что потом влияет на результат»
Ранее Луческу высказался о Викторе Цыганкове.
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