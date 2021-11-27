Луческу: «Результат хороший, мы взяли три очка»

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 16-го тура УПЛ.

Хорошо, что будет неделя на подготовку. У ребят почти не было пауз. Отдохнем и хорошо подготовимся к следующим матчам. Я предупреждал ребят а в перерыве. Видно, они недопоняли. Они начали уступать в борьбе и запаниковали. Важно, что взяли очки и идем дальше. Выход Селезнева? Он вышел очень хорошо. Делал рывки, прессинговал. Он дал импульс «Минаю». Он провоцировал соперников, симулировал, падал цеплялся. Это профессиональный футболист. Побьет ли он рекорд по голам? Надеюсь, что да».