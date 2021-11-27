Шкурин: «Луческу поставил нам задачу забить и победить «Баварию»
Луческу: «Результат хороший, мы взяли три очка»
Тренер «Динамо» – о победе над «Минаем»
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 16-го тура УПЛ.
«Так обычно происходит после Лиги чемпионов. Расслабленно играли в первом тайме. Могли забить 3-4 гола, но не реализовали моменты. Знали, что во втором тайме команда соперника будет действовать агрессивнее. Нам повезло. Мог быть и другой результат. «Минай» выигрывал единоборства, был агрессивнее и настойчивее. Мы проигрывали единоборства. Результат хороший, мы взяли три очка.
Хорошо, что будет неделя на подготовку. У ребят почти не было пауз. Отдохнем и хорошо подготовимся к следующим матчам. Я предупреждал ребят а в перерыве. Видно, они недопоняли. Они начали уступать в борьбе и запаниковали. Важно, что взяли очки и идем дальше. Выход Селезнева? Он вышел очень хорошо. Делал рывки, прессинговал. Он дал импульс «Минаю». Он провоцировал соперников, симулировал, падал цеплялся. Это профессиональный футболист. Побьет ли он рекорд по голам? Надеюсь, что да».
«Динамо» на три очка оторвалось от «Шахтера» в таблице.
У «горняков» есть игра в запасе.