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Луческу: «Результат показывает нашу силу, но «Колос» – хорошая команда»

«Динамо» забило семь мячей сопернику
Футбол Украинская Премьер-лига
07:30
Луческу: «Результат показывает нашу силу, но «Колос» – хорошая команда»
Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Колосом» (7:0) в матче 6-го тура УПЛ.

Как ваше здоровье?

«Немножко уставший. Довольный тем, как команда сыграла. Победа приносит энтузиазм и хорошее настроение».

Насколько приятнее находиться именно возле поля?

«Я уже участвовал в последних трех тренировках. Уже привык к тому, что могу стоять и руководить командой. Я рад, что я смог присутствовать на этом хорошем матче, особенно первый тайм.

Во втором тайме мы сбавили обороты, расслабились немножко. И соперник сравнял игру по продвижению и по моментам. Результат показывает нашу силу, но «Колос» – хорошая команда. Сегодня был просто неудачный день для них, а для нас – очень хороший.

Все что строили, все что доводили до завершения – почти все забили. Сопернику было тяжело сегодня».

В прошлом году вы даже на поле выбегали. Сегодня была совсем не такая игра.

«За это время и «Динамо» поменялось. Мы немножко другая команда. В плане организации выросли, в плане выполнения этого объема стало лучше. Конкуренция между игроками делает эту команду сильнее, игроки растут за счет конкуренции.

Я поздравляю их с тем, что они стали командой».

«Динамо» идет 1-м в таблице УПЛ.

Андрей Усмонов
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Динамо Киев Колос Мирча Луческу

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