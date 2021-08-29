«Динамо» заинтересовалось колумбийским защитником
Луческу: «Результат показывает нашу силу, но «Колос» – хорошая команда»
«Динамо» забило семь мячей сопернику
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Колосом» (7:0) в матче 6-го тура УПЛ.
Как ваше здоровье?
«Немножко уставший. Довольный тем, как команда сыграла. Победа приносит энтузиазм и хорошее настроение».
Насколько приятнее находиться именно возле поля?
«Я уже участвовал в последних трех тренировках. Уже привык к тому, что могу стоять и руководить командой. Я рад, что я смог присутствовать на этом хорошем матче, особенно первый тайм.
Во втором тайме мы сбавили обороты, расслабились немножко. И соперник сравнял игру по продвижению и по моментам. Результат показывает нашу силу, но «Колос» – хорошая команда. Сегодня был просто неудачный день для них, а для нас – очень хороший.
Все что строили, все что доводили до завершения – почти все забили. Сопернику было тяжело сегодня».
В прошлом году вы даже на поле выбегали. Сегодня была совсем не такая игра.
«За это время и «Динамо» поменялось. Мы немножко другая команда. В плане организации выросли, в плане выполнения этого объема стало лучше. Конкуренция между игроками делает эту команду сильнее, игроки растут за счет конкуренции.
Я поздравляю их с тем, что они стали командой».
«Динамо» идет 1-м в таблице УПЛ.
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