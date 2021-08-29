Луческу: «Результат показывает нашу силу, но «Колос» – хорошая команда»

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Колосом» (7:0) в матче 6-го тура УПЛ.

Как ваше здоровье?

Насколько приятнее находиться именно возле поля?

Во втором тайме мы сбавили обороты, расслабились немножко. И соперник сравнял игру по продвижению и по моментам. Результат показывает нашу силу, но «Колос» – хорошая команда. Сегодня был просто неудачный день для них, а для нас – очень хороший.

Все что строили, все что доводили до завершения – почти все забили. Сопернику было тяжело сегодня».