Яремчук объяснил, почему бурно отпраздновал гол в ворота «Динамо»
Луческу сделал одну замену в составе на «Зарю» по сравнению с матчем против «Бенфики»
Румынский специалист практически не провел ротацию после тяжелого поединка Лиги чемпионов
Фото - ФК Динамо Киев
В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» в центральном матче примет «Зарю». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Главный тренер киевлян Мирча Луческу сделал одну замену в стартовом составе по сравнению с заключительной игрой Лиги чемпионов с «Бенфикой». Вместо Беньямина Вербича выйдет Карлос де Пена. Луганчанам из-за дисквалификации не поможет нападающий Шахаб Захеди.
В первом матче игрового дня «Черноморец» переиграл «Металлист 1925» (2:1).
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