Луческу: «Сегодня соперник был лучше нас. Таков уровень нашего чемпионата»
Мистер считает, что разница в классе игроков колоссальная
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы:
Мне не в чем упрекнуть ребят, я доволен тем, как они сыграли. Но есть разница в классе, мастерстве и, особенно, в опыте. У нас очень молодая задняя линия, и эта нехватка опыта была заметна. Чем дальше проходишь в еврокубках, тем сильнее и сложнее соперники, и сегодня противник был лучше нас.
Это же касается и пропущенных голов – отсутствие опыта у нас позволило сопернику выжать максимум из двух стандартов. И в то же время мы не были столь внимательными и сконцентрированными. Но в целом «Вильярреал» победил заслуженно.
Конечно, второй гол нас расстроил, как и любой пропущенный мяч. После второго пропущенного гола мы доминировали, создавали моменты и играли активно. Когда у тебя три молодых защитника, это естественно, что они ошибаются – сказывается отсутствие опыта.
Что касается реализации, то соперник доходил до наших ворот в результате комбинаций и создавал моменты, в то время как мы старались пробиться к воротам индивидуально, и чаще всего принимали неверные решения на этапе последнего паса и развития атаки. Поэтому, к сожалению, нам не удалось забить.
В футболе всегда решающее значение имеют голы. Если бы Цыганков реализовал свой момент в начале игры, матч пошел бы по совсем другому сценарию. Мы могли бы компенсировать отсутствие опыта своим энтузиазмом. К слову, мне показалось, что в том эпизоде был легкий толчок со стороны игрока «Вильярреала». Считаю, что испанцы были лучше, но счет немного не соответствует игре – результат 1:2 был бы более закономерным.
«Динамо» вновь пропустило после углового. Не видите ли вы в этом системную проблему – как в обороне, так и в атаке?
Я вижу этот момент немного по-другому. Необходимо пересмотреть, как забивали этот гол. Наши футболисты должны были играть индивидуально с соперниками. Мяч был вынесен из штрафной, но его вернули обратно, и произошла потеря концентрации и внимания. Здесь снова сказалось индивидуальное мастерство игроков «Вильярреала» – такому футболисту, как Морено, нельзя давать ни сантиметра пространства, ни доли секунды, ведь он сразу этим воспользуется.
А что касается второго пропущенного гола, то пока мы разбирали игроков в штрафной, «Вильярреал» быстро доставил мяч на фланг, и футболист без прикрытия легко подал. Уже было сложно выиграть борьбу у высоких соперников. По моему мнению, сказались разница в классе и опыте, а также сила и класс футболистов «Вильярреала».
Я сказал ребятам, что больших претензий к ним нет. Таков уровень нашего чемпионата. «Вильярреал» же представляет чемпионат совсем другого уровня, где игры такого накала происходят два раза в неделю. Эта команда имеет в своем составе игроков топ-уровня, и старается показывать топовый футбол. К сожалению, в чемпионате Украины у нас таких матчей нет, поэтому сложно сравнивать наш чемпионат с испанским.
Ответный матч 1/8 финала «Вильярреал» − «Динамо» пройдет 18 марта в 22:00.
Комментарии 0