Луческу: «Сегодня соперник был лучше нас. Таков уровень нашего чемпионата»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы:

Это же касается и пропущенных голов – отсутствие опыта у нас позволило сопернику выжать максимум из двух стандартов. И в то же время мы не были столь внимательными и сконцентрированными. Но в целом «Вильярреал» победил заслуженно.

Конечно, второй гол нас расстроил, как и любой пропущенный мяч. После второго пропущенного гола мы доминировали, создавали моменты и играли активно. Когда у тебя три молодых защитника, это естественно, что они ошибаются – сказывается отсутствие опыта.

Что касается реализации, то соперник доходил до наших ворот в результате комбинаций и создавал моменты, в то время как мы старались пробиться к воротам индивидуально, и чаще всего принимали неверные решения на этапе последнего паса и развития атаки. Поэтому, к сожалению, нам не удалось забить.

В футболе всегда решающее значение имеют голы. Если бы Цыганков реализовал свой момент в начале игры, матч пошел бы по совсем другому сценарию. Мы могли бы компенсировать отсутствие опыта своим энтузиазмом. К слову, мне показалось, что в том эпизоде был легкий толчок со стороны игрока «Вильярреала». Считаю, что испанцы были лучше, но счет немного не соответствует игре – результат 1:2 был бы более закономерным.