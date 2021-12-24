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Луческу: «Шевченко помогали шесть итальянцев в штабе сборной Украины»
Тренер рассказал, чем компенсирует отсутствие множества помощников
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал Digi Sport, как влияет большой тренерский штаб на команду.
«Было много людей, которые имели престиж как игроки, а потом становились отличными тренерами. Хаджи мог бы стать отличным тренером, если бы тренировал год или два назад.
Шевченко помогал штаб итальянцев в сборной Украины. Шесть итальянцев постоянно были рядом с ним. Огромный штат. А Манчини считает, что у него в штате должно быть не менее 15 человек. У меня такого нет. Я стараюсь компенсировать это большим усилием в работе.
У Гвардиолы, у Клоппа есть несколько тренеров, которые занимаются только тренировками. Рядом с Гвардиолой 20 человек. У Клоппа 40 человек, которые руководят командой».
Ранее Луческу заявил, что не возглавит сборную Румынии.
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