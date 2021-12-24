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Луческу: «Шевченко помогали шесть итальянцев в штабе сборной Украины»

Тренер рассказал, чем компенсирует отсутствие множества помощников
Футбол Украинская Премьер-лига
21:50
Луческу: «Шевченко помогали шесть итальянцев в штабе сборной Украины»
Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал Digi Sport, как влияет большой тренерский штаб на команду.

«Было много людей, которые имели престиж как игроки, а потом становились отличными тренерами. Хаджи мог бы стать отличным тренером, если бы тренировал год или два назад.

Шевченко помогал штаб итальянцев в сборной Украины. Шесть итальянцев постоянно были рядом с ним. Огромный штат. А Манчини считает, что у него в штате должно быть не менее 15 человек. У меня такого нет. Я стараюсь компенсировать это большим усилием в работе.

У Гвардиолы, у Клоппа есть несколько тренеров, которые занимаются только тренировками. Рядом с Гвардиолой 20 человек. У Клоппа 40 человек, которые руководят командой».


Ранее Луческу заявил, что не возглавит сборную Румынии.

Андрей Усмонов
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Мирча Луческу Динамо Киев

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