Луческу: «Шевченко помогали шесть итальянцев в штабе сборной Украины»

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал Digi Sport, как влияет большой тренерский штаб на команду.

Шевченко помогал штаб итальянцев в сборной Украины. Шесть итальянцев постоянно были рядом с ним. Огромный штат. А Манчини считает, что у него в штате должно быть не менее 15 человек. У меня такого нет. Я стараюсь компенсировать это большим усилием в работе.

У Гвардиолы, у Клоппа есть несколько тренеров, которые занимаются только тренировками. Рядом с Гвардиолой 20 человек. У Клоппа 40 человек, которые руководят командой».