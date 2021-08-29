«Динамо» заинтересовалось колумбийским защитником
Луческу: «Сидклей умолял отпустить его в ПАОК. Жерсона не использовал в последних матчах, так как он хочет уйти»
Тренер подтвердил, что еще один игрок может покинуть Киев
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал об уходе Сидклея и потенциальной продаже Жерсона Родригеша.
Прокомментируйте переход Сидклея в ПАОК на правах аренды.
«Он умолял отпустить его, чуть не плакал. Говорил, что хочет уехать в ПАОК и хочет играть. Его понять можно: ему 27 лет, а Миколенко на его позиции играет хорошо.
Он хотел перейти в ПАОК чтобы играть. Пожелал ему удачи».
Какова дальнейшая судьба Родригеша?
«На него выходил итальянский клуб. Он хочет играть в чемпионате Италии. А как оно будет, я пока не знаю.
Не использовал Родригеша в двух последних матчах, чтобы играли те, кто хочет быть в нашей команде».
Сообщалось, что в Жерсоне заинтересована «Салернитана».
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