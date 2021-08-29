Луческу: «Сидклей умолял отпустить его в ПАОК. Жерсона не использовал в последних матчах, так как он хочет уйти»

Тренер подтвердил, что еще один игрок может покинуть Киев

Фото: ФК Динамо Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал об уходе Сидклея и потенциальной продаже Жерсона Родригеша. Прокомментируйте переход Сидклея в ПАОК на правах аренды. «Он умолял отпустить его, чуть не плакал. Говорил, что хочет уехать в ПАОК и хочет играть. Его понять можно: ему 27 лет, а Миколенко на его позиции играет хорошо. Он хотел перейти в ПАОК чтобы играть. Пожелал ему удачи». Какова дальнейшая судьба Родригеша? «На него выходил итальянский клуб. Он хочет играть в чемпионате Италии. А как оно будет, я пока не знаю. Не использовал Родригеша в двух последних матчах, чтобы играли те, кто хочет быть в нашей команде». Сообщалось, что в Жерсоне заинтересована «Салернитана».