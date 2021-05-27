Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью «Профутбол Digital» рассказал о своих отношениях с арбитрами. Также специалист вспомнил, как общение с ними вызвало обвинения в сексизме.

Лишь однажды я допустил ошибку, когда работал в «Шахтере» – меня даже назвали сексистом, потому что высказался несколько эмоционально в сторону женщины-арбитра, которая не подняла флажок. Я сказал ей, что женщины не могут работать в футболе, потому что они сентиментальны и хотят помочь, как и все женщины, и иногда могут забыть поднять флажок. Но уже в следующий раз, когда она судила наш матч, я подошел к ней с большим букетом красных роз, чтобы попросить прощения, и она меня простила.

Матч с «Колосом»? Я уже и забыл о той ситуации. Тогда был один-единственный протест – при назначении пенальти, которого не было. Шепелев был удален с поля без причины.

В финале Кубка были такие же фолы – четыре или пять раз наступали на ноги – одному только Буяльскому наступили дважды. И разве за это надо удалять того игрока, который это сделал? Миколенко наступили на руку, даже если это было случайно, а такое случается, вы не можете принять решение, которое изменит результат.

Это правда: я выбежал на поле и потом вернулся, ведь понял, что за это могут удалить меня, поэтому сразу же отступил и вернулся через три минуты. После этого все полностью изменилось, арбитр также понял, что перестарался в пользу одной команды - мы тогда потеряли два очка.