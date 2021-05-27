Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью «Профутбол Digital» рассказал о своих отношениях с арбитрами. Также специалист вспомнил, как общение с ними вызвало обвинения в сексизме.
Мне нечего сказать. Чего ждут люди? Чтобы я протестовал? Каждый раз, когда я это делал, я был прав. В целом, команды, которые я тренировал, играли так, что им удавалось больше побеждать, и когда случалось проиграть матч, иногда виной этому становились судейские ошибки, но их было очень мало. Это нормально, ведь все хотели, чтобы успешная команда проигрывала.
Лишь однажды я допустил ошибку, когда работал в «Шахтере» – меня даже назвали сексистом, потому что высказался несколько эмоционально в сторону женщины-арбитра, которая не подняла флажок. Я сказал ей, что женщины не могут работать в футболе, потому что они сентиментальны и хотят помочь, как и все женщины, и иногда могут забыть поднять флажок. Но уже в следующий раз, когда она судила наш матч, я подошел к ней с большим букетом красных роз, чтобы попросить прощения, и она меня простила.
Матч с «Колосом»? Я уже и забыл о той ситуации. Тогда был один-единственный протест – при назначении пенальти, которого не было. Шепелев был удален с поля без причины.
В финале Кубка были такие же фолы – четыре или пять раз наступали на ноги – одному только Буяльскому наступили дважды. И разве за это надо удалять того игрока, который это сделал? Миколенко наступили на руку, даже если это было случайно, а такое случается, вы не можете принять решение, которое изменит результат.
Это правда: я выбежал на поле и потом вернулся, ведь понял, что за это могут удалить меня, поэтому сразу же отступил и вернулся через три минуты. После этого все полностью изменилось, арбитр также понял, что перестарался в пользу одной команды - мы тогда потеряли два очка.
Луческу также назвал условие, при котором УПЛ может стать еще сильнее.
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