Луческу: «Сложное поле в Луцке, я переживал за здоровье игроков»

Мирча Луческу / Фото: UA-Football

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о победе над «Вересом» (3:0) в 17-м туре УПЛ.

– Боялся и переживал за здоровье игроков. К счастью, встретились две команды профессионалов, которые друг к другу относились по фэйр-плей.

Сложное поле, сложно было контролировать мяч, устоять на ногах. Во втором тайме чуть растаяло, тогда нам стало легче играть, лучше контролировали ход матча. Для нас было важно не давать «Вересу» переходить центр поля и навешивать в нашу штрафную. Любой навес и борьба в штрафной могла быть не в нашу пользу.

«Верес» много подает в штрафную. Если не ошибаюсь, 3-я или 4-я команда лиги по числу навесов. Мы практически перекрыли эти передачи. Если не удавалось – хорошо страховали друг друга.

- Вербич заслуживает на комплименты?

– Я ему два раза пожал руку.