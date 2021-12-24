Луческу сообщил, что хочет отправить в аренду в румынский клуб нескольких игроков «Динамо»

Мирча Луческу / Фото: Getty Images

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что хотел бы отправить несколько игроков киевлян в «Динамо» Бухарест. Его слова приводит Digi Sport.

С молодыми футболистами не спасешься от вылета, но они несут энтузиазм. С ценными игроками – да, но они мне также нужны.

Со сменой игроков можно создать команду – не выиграть титул, но построить сильный коллектив».