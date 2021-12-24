«Можем созвониться с Суркисом – и без мата, как раньше». Милевский может вернуться в структуру «Динамо»
Луческу сообщил, что хочет отправить в аренду в румынский клуб нескольких игроков «Динамо»
В поддержке киевского клуба нуждается бухарестский
Мирча Луческу / Фото: Getty Images
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что хотел бы отправить несколько игроков киевлян в «Динамо» Бухарест. Его слова приводит Digi Sport.
«Есть такая идея. «Динамо» также было заинтересовано. Эта идея остается и в отсутствии Редника (бывшего главного тренера «Динамо» Бухарест – прим.). Давайте посмотрим, что будет дальше в бухарестском клубе. Я не знаю, решится ли проблема только за счет трансферов нескольких игроков.
С молодыми футболистами не спасешься от вылета, но они несут энтузиазм. С ценными игроками – да, но они мне также нужны.
Со сменой игроков можно создать команду – не выиграть титул, но построить сильный коллектив».
Ранее Луческу высказался о конфликте с ультрас «Динамо».