Луческу сравнил свой старт в «Шахтере» и в «Динамо»

У тренера были разные подходы

Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вспомнил, как в первый раз выиграл Кубок Украины с «Шахтером», а также сравнил свой старт в киевском и в донецком клубе. Слова специалиста приводит Playsport.ro.

«Я помню, что было много людей, большой праздник, шоу, музыка, когда мы выиграли Кубок. Наконец, это очень много значило для города.

Команда постепенно росла. Это правда, что во втором сезоне я выиграл чемпионат. Я выигрывал Кубок через месяц после своего назначения или около того. Потом начался новый чемпионат. Первый матч был сыгран с киевском «Динамо» со счетом 2:0. Киевляне на тот момент имели около 13 побед подряд в чемпионате Украины.

Итак, мы пришли к новой идее: чтобы увеличить зрелищность футбола, нам нужно было привлечь новых игроков. Я убедил президента начать с нескольких бразильцев. Тогда был очень важен Матузалем, лидер «Брешии».

Затем подписали Жадсона, Фернандиньо, позже Виллиана, Тейшейру, Дугласа Косту… Эта команда росла, с каждым годом становилась лучше.

В «Динамо» все было по-другому. Думаю, «Динамо» вернулось в Лигу чемпионов после пяти лет отсутствия. Я не хотел делать никаких трансферов, пока не увидел, какие игроки у меня есть.

С этой командой, с их желанием добиться успеха, нам удалось выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок в первый год, опередив такую сильную ​​команду, как «Шахтер».

В «Шахтере» мне удалось вырастить команду, как я хотел, с помощью молодых игроков».



Напомним, Луческу был признан лучшим тренером Румынии в 2021-м году.