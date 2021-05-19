Луческу сравнил технические характеристики Шапаренко и Буяльского

Виталий Буяльский / Фото: Динамомания

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в программе «Цыганык лайв» сравнил полузащитников своей команды – Виталий Буяльского и Николая Шапаренко.

Шапаренко приобрел уверенность, научился хорошо защищаться и отбирать мячи. Коля более прямолинейный, чем Виталий. Ему нужно чувствовать эти свободные зоны, куда он может вбежать.

Ему нужна свобода, ему нужно пространство. Он не такой шустрый и мобильный, как Буяльский, который может развернуться на одном квадратном метре. Коле требуются свободные зоны. Коле нужно было найти место, где он мог бы принять мяч и продвинуть его дальше в атаку, проходить свободные зоны на скорости.

Когда я посмотрел, сколько он пробегает на тренировках, в матчах, то понял, что он может выполнять самый большой объем работы. Он не может быть игроком атаки, он должен играть именно в этой зоне и улучшать свою игру. В этом причина, почему я поменял местами Шапаренко и Буяльского.

Рядом с Шапаренко очень хорошо выполняли свои функции и Андриевский, и Шепелев. И это мы еще не говорим про Сидорчука, который выйдал очень классный сезон. УКФА опубликовал статистику, что мы вторые в Европе по количеству своих воспитанников, которые играют больше 60% игрового времени в чемпионате и ЛЧ.

У нас 16 таких футболистов. В этом наша сила, что в молодом коллективе очень дружные игроки, которые помогают друг другу. Они распределили игровое время примерно равномерно. У всех было влияние на эти результаты».