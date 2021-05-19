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Луческу сравнил технические характеристики Шапаренко и Буяльского

Наставник поменял игроков местами
Футбол Украинская Премьер-лига
19 мая 21:47
Луческу сравнил технические характеристики Шапаренко и Буяльского
Виталий Буяльский / Фото: Динамомания

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в программе «Цыганык лайв» сравнил полузащитников своей команды – Виталий Буяльского и Николая Шапаренко.

«Андрей Шевченко сказал, что я наконец-то нашел место Шапаренко на поле. Я поставил его на позицию, где он может лучше раскрыться. Эти выходы с мячом в свободные зоны, его дриблинг, его продвижение вперед – он не может этого сделать, когда играет выше. Он это может, когда играет немного глубже.

Шапаренко приобрел уверенность, научился хорошо защищаться и отбирать мячи. Коля более прямолинейный, чем Виталий. Ему нужно чувствовать эти свободные зоны, куда он может вбежать.

Ему нужна свобода, ему нужно пространство. Он не такой шустрый и мобильный, как Буяльский, который может развернуться на одном квадратном метре. Коле требуются свободные зоны. Коле нужно было найти место, где он мог бы принять мяч и продвинуть его дальше в атаку, проходить свободные зоны на скорости.

Когда я посмотрел, сколько он пробегает на тренировках, в матчах, то понял, что он может выполнять самый большой объем работы. Он не может быть игроком атаки, он должен играть именно в этой зоне и улучшать свою игру. В этом причина, почему я поменял местами Шапаренко и Буяльского.

Рядом с Шапаренко очень хорошо выполняли свои функции и Андриевский, и Шепелев. И это мы еще не говорим про Сидорчука, который выйдал очень классный сезон. УКФА опубликовал статистику, что мы вторые в Европе по количеству своих воспитанников, которые играют больше 60% игрового времени в чемпионате и ЛЧ.

У нас 16 таких футболистов. В этом наша сила, что в молодом коллективе очень дружные игроки, которые помогают друг другу. Они распределили игровое время примерно равномерно. У всех было влияние на эти результаты».


Раньше Луческу рассказал, почему отказался работать с Мохаммедом Кадири.

Петр Приходько
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Теги

Виталий Буяльский Динамо Киев Николай Шапаренко Мирча Луческу

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