Итоги 10 тура УПЛ. Скучные нули «Шахтера» и «Динамо». «Заря» и «Ворскла набирают обороты
Луческу: «Стиль игры «Шахтера» был определен еще в 2004-м году, а любой тренер его улучшает или ухудшает»
Отметим, что румынский тренер возглавил «горняков»
Мирча Луческу / Фото: Football.ua
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о стиле игры «Шахтера». Слова специалиста приводит пресс-служба киевлян.
- В прошлом, когда «Шахтер» возглавлял Фонсека, вы говорили, что это по сути еще ваша команда. Можно сказать, что «Шахтер» уже изменился? И если да, то как изменилась команда?
– Стиль игры этой команды был определен еще в 2004 году президентом клуба Ринатом Ахметовым, тогда же и я пришел. И он сохраняется до сих пор. Любой тренер может этот стиль в каких-то деталях только улучшить или ухудшить.
Это подтверждает то, что Карло Николини, который работал со мной на протяжении 17 лет, вернулся в клуб. Это не значит, что Де Дзерби – плохой тренер
Напомним, в матче 10-го тура УПЛ «Динамо» и «Шахтер» победителя не выявили (0:0).
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