Луческу: «Стиль игры «Шахтера» был определен еще в 2004-м году, а любой тренер его улучшает или ухудшает»

Мирча Луческу / Фото: Football.ua

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о стиле игры «Шахтера». Слова специалиста приводит пресс-служба киевлян.

– Стиль игры этой команды был определен еще в 2004 году президентом клуба Ринатом Ахметовым, тогда же и я пришел. И он сохраняется до сих пор. Любой тренер может этот стиль в каких-то деталях только улучшить или ухудшить.

Это подтверждает то, что Карло Николини, который работал со мной на протяжении 17 лет, вернулся в клуб. Это не значит, что Де Дзерби – плохой тренер