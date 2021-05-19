Луческу: «Меня удивило то, как молодые игроки «Динамо» поедали меня глазами на тренировках»
Луческу: «Супряга не оправдал ожиданий. У него нет агрессивности»
Тренер «Динамо» – о конкуренции серди форвардов
19 мая 08:29
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал об игре форвард Владислава Супряги.
«К сожалению, Супряга не оправдал тех ожиданий, которые мы возлагали. Нам нужно было забивать, чтобы побеждать.
Цыганков и Буяльский были травмированы, поэтому вся ответственность легла на Супрягу. Он не выдержал этой нагрузки. Он достаточно играл, особенно в первом круге, старался, но не делал того, что сейчас делает, например, Беседин.
Он не помогал нам так, как должен был. У Супряги много плюсов: игра обеими ногами, скорость, игра головой. Но нет агрессивности.
Он очень легко теряет мяч и уступает в единоборствах. Проиграл конкуренцию Беседину во втором круге. Конечно, если бы команда была где-то в середине таблицы, он играл бы чаще. Сейчас ему нужно больше игрового времени».
Ранее «Днепру-1» отказали в аренде Супряги.
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