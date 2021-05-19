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Луческу: «Супряга не оправдал ожиданий. У него нет агрессивности»

Тренер «Динамо» – о конкуренции серди форвардов
Футбол Украинская Премьер-лига
19 мая 08:29
Луческу: «Супряга не оправдал ожиданий. У него нет агрессивности»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал об игре форвард Владислава Супряги.

«К сожалению, Супряга не оправдал тех ожиданий, которые мы возлагали. Нам нужно было забивать, чтобы побеждать.

Цыганков и Буяльский были травмированы, поэтому вся ответственность легла на Супрягу. Он не выдержал этой нагрузки. Он достаточно играл, особенно в первом круге, старался, но не делал того, что сейчас делает, например, Беседин.

Он не помогал нам так, как должен был. У Супряги много плюсов: игра обеими ногами, скорость, игра головой. Но нет агрессивности.

Он очень легко теряет мяч и уступает в единоборствах. Проиграл конкуренцию Беседину во втором круге. Конечно, если бы команда была где-то в середине таблицы, он играл бы чаще. Сейчас ему нужно больше игрового времени».

Ранее «Днепру-1» отказали в аренде Супряги.

Источник: FootballHub Андрей Усмонов
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Теги

Владислав Супряга Динамо Киев Мирча Луческу

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