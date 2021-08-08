Луческу также пропустит следующий матч «Динамо»

Также под вопросом игра с «Интером»





Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо

В эфире YouTube-канала FootballHub сообщили о том, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу пропустит запланированный на 11 августа перенесенный матч первого тура УПЛ с «Минаем».



Отметим, что после «Миная» «Динамо» 14 августа сыграет товарищеский матч в гостях с миланским «Интером».

Напомним, ранее 76-летний специалист перенес операцию, после которой врачи ему временно не разрешают перелеты и активную работу. Луческу также пропустил товарищеский матч с «Фенербахче» в Стамбуле.



