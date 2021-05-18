Луческу: «Цыганков – один из самых талантливых, которых я когда-либо тренировал»

Виктор Цыганков / Фото: Динамомания

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в программе «Цыганык лайв» высказался о вингере команды Викторе Цыганкове.

Когда готовлю игроков для трансфера, то всегда имею в распоряжении исполнителей, которые способны их заменить. Если кто-то хочет перейти в топ-чемпионат, как можно этому воспрепятствовать? Это делает хорошую рекламу игрокам и клубу. Спокойно отпущу игрока, даже если это доставит мне головную боль. Одного или двух игроков можно заменить, но не больше.

Если «Динамо» покинет много футболистов, то нужно будет усиление, но это должны быть уже сформировавшиеся игроки. У нас нет времени ждать 2-3 года. Если кто-то уходит, на его место сразу становится другой. Сейчас мы работаем над тем, чтобы не было незаменимых игроков».