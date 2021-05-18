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Луческу: «Цыганков – один из самых талантливых, которых я когда-либо тренировал»

Тренер «Динамо» отметил вингера команды
Футбол Украинская Премьер-лига
18 мая 22:55
Луческу: «Цыганков – один из самых талантливых, которых я когда-либо тренировал»
Виктор Цыганков / Фото: Динамомания

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в программе «Цыганык лайв» высказался о вингере команды Викторе Цыганкове.

«Цыганков – один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо тренировал. К сожалению, его физическое состояние не всегда было на уровне. Виктор становится сильнее, у него все меньше травм. Талантливых игроков часто преследуют травмы. Он способен играть на самом высоком уровне.

Когда готовлю игроков для трансфера, то всегда имею в распоряжении исполнителей, которые способны их заменить. Если кто-то хочет перейти в топ-чемпионат, как можно этому воспрепятствовать? Это делает хорошую рекламу игрокам и клубу. Спокойно отпущу игрока, даже если это доставит мне головную боль. Одного или двух игроков можно заменить, но не больше.

Если «Динамо» покинет много футболистов, то нужно будет усиление, но это должны быть уже сформировавшиеся игроки. У нас нет времени ждать 2-3 года. Если кто-то уходит, на его место сразу становится другой. Сейчас мы работаем над тем, чтобы не было незаменимых игроков».


Ранее Луческу рассказал, что хотел вернуться в «Шахтер» после работы со сборной Турции.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Виктор Цыганков Мирча Луческу

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