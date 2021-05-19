Луческу: «У Дуэлунда отличный контракт, он хорошо себя чувствует с такими деньгами»

Миккель Дуэлунд / Фото: UA-Football

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в программе «Цыганык лайв» высказался о трансферах киевского клуба.

Все эти 4-5 лет не было результата. Если молодежь этого не дает, то нет развития. У Дуэлунда в начале была возможность играть, но конкуренцию у него выиграл Буяльский, его действия были лучше. Он хочет играть в центральной зоне, как Буяльский, но нельзя сравнивать одного с другим.

Дуэлунд – молодой парень, но его взяли за большие деньги. У него очень хороший контракт, который нельзя сравнивать с договорами украинских футболистов. Я думаю, что он отлично себя чувствует с такими-то деньгами.

Было очень много ошибок во время трансферов. Исключения – Кендзера, де Пена, Родригеш, которые сильно прогрессировали в последнее время благодаря команде и организации игры.

Трансферы нужно очень тщательно обдумывать и только потом их делать. Положительный пример – «Шахтер», который делает хорошие трансферы при правильной организации и обучении. Важно, как ты воспитываешь, готовишь футболистов, меняешь их менталитет, чтобы добиться результата. Они должны забыть, за какие деньги их купили.

Не деньги играют. Они должны тренироваться, расти и становиться профессионалами. Воспитание – это необходимый и сложный процесс. Талант тоже очень важен, но он должен поддерживаться другими качествами – организация игры, самопожертвование ради футбола и тренировок. Вот это и есть база.

Если она есть, то потом ты можешь импровизировать своим талантом. Наоборот – нет. На одном таланте ты не достигнешь результата».