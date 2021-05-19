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Луческу: «У Дуэлунда отличный контракт, он хорошо себя чувствует с такими деньгами»

Наставник «Динамо» высказался о трансферах клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
19 мая 18:50
Луческу: «У Дуэлунда отличный контракт, он хорошо себя чувствует с такими деньгами»
Миккель Дуэлунд / Фото: UA-Football

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в программе «Цыганык лайв» высказался о трансферах киевского клуба.

«Моя работа в «Динамо» означает, что нужно достигать результатов. Как раз они и стимулируют игроков. В 2016 году ушло много футболистов из «Динамо». Например, Шовковский, Гусев, иностранцев много ушло.

Все эти 4-5 лет не было результата. Если молодежь этого не дает, то нет развития. У Дуэлунда в начале была возможность играть, но конкуренцию у него выиграл Буяльский, его действия были лучше. Он хочет играть в центральной зоне, как Буяльский, но нельзя сравнивать одного с другим.

Дуэлунд – молодой парень, но его взяли за большие деньги. У него очень хороший контракт, который нельзя сравнивать с договорами украинских футболистов. Я думаю, что он отлично себя чувствует с такими-то деньгами.

Было очень много ошибок во время трансферов. Исключения – Кендзера, де Пена, Родригеш, которые сильно прогрессировали в последнее время благодаря команде и организации игры.

Трансферы нужно очень тщательно обдумывать и только потом их делать. Положительный пример – «Шахтер», который делает хорошие трансферы при правильной организации и обучении. Важно, как ты воспитываешь, готовишь футболистов, меняешь их менталитет, чтобы добиться результата. Они должны забыть, за какие деньги их купили.

Не деньги играют. Они должны тренироваться, расти и становиться профессионалами. Воспитание – это необходимый и сложный процесс. Талант тоже очень важен, но он должен поддерживаться другими качествами – организация игры, самопожертвование ради футбола и тренировок. Вот это и есть база.

Если она есть, то потом ты можешь импровизировать своим талантом. Наоборот – нет. На одном таланте ты не достигнешь результата».


Ранее Луческу высказал свое мнение о Викторе Цыганкове.

Петр Приходько
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Теги

Миккель Дуэлунд Динамо Киев Мирча Луческу

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