Луческу: «У нас самая сложная группа в ЛЧ»

Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о группе, в которую попала его команда в Лиге чемпионов.

На том уровне, на котором они играют, им необходим опыт игроков. На данный момент из стартового состава «Барселоны» он есть только у Пике и Бускетса. Они продвинули много очень талантливых молодых игроков. Посмотрим. Следующий матч мы играем в Барселоне.

Для еврокубковой весны можно занять 3-е место в группе. Сложно сказать, «Бенфика» – очень хорошая команда, и у них отличный состав. Эти команды вложили много денег. «Бенфика» вложила 150 миллионов. Стоимость игроков определяется талантом, всем этим, но также и частично трансферным рынком.

Будет очень тяжело, у нас самая сложная группа».