Луческу: «У нас самая сложная группа в ЛЧ»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о группе, в которую попала его команда в Лиге чемпионов.
«Такое явление случается с любой командой, когда меняется поколение. Создать команду непросто. «Барселона» будет испытывать трудности не только в этом году, но и в следующем. Я использую очень молодых игроков – 17,19 лет.
На том уровне, на котором они играют, им необходим опыт игроков. На данный момент из стартового состава «Барселоны» он есть только у Пике и Бускетса. Они продвинули много очень талантливых молодых игроков. Посмотрим. Следующий матч мы играем в Барселоне.
Для еврокубковой весны можно занять 3-е место в группе. Сложно сказать, «Бенфика» – очень хорошая команда, и у них отличный состав. Эти команды вложили много денег. «Бенфика» вложила 150 миллионов. Стоимость игроков определяется талантом, всем этим, но также и частично трансферным рынком.
Будет очень тяжело, у нас самая сложная группа».
Напомним, «Динамо» с 1 очком занимает 3-е место в своей группе ЛЧ после 2-х туров.
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