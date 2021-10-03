Луческу: «У «Шахтера» одна организация игры, а у нас – другая»

«Горняки» больше делали упор на владение мяча, а киевляне – на контратаки

Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью с «Шахтером» (0:0) в рамках десятого тура УПЛ.

Насколько вас устраивает ничья?

«Равная игра была. У нас были моменты в первом тайме. Соперник во втором тайме выглядел чуть свежее. Техничные, быстрые игроки. Наверное, чуть более отдохнувшие. Потому что у наших много матчей за сборную, накапливается усталость. Но была хорошая игра. Были две команды, которые хотели выиграть. «Шахтер» с одной организацией игры, мы – с другой. Это была хорошая игра равных соперников. Мне кажется, результат показывает то, что было на поле».

Что поменялось после матча за Суперкубок?

«Было гораздо больше ошибок в матче за Суперкубок, чем сегодня. Скорее всего, наши центральные защитники очень молоды, они допускают ошибки. Сегодня их было меньше, чем в Суперкубке. В «Шахтере» очень быстрые и техничные игроки. Это селекция, которую они ведут уже давно во главе с Ахметовым. Этим игрокам нельзя было оставлять свободные зоны, чтобы они проникали. Мы это старательно делали и нивелировали скорость и технику бразильцев за счет хорошей перестройки и перекрываний зон».

Что с Миколенко?

«Буквально на днях травмировались и Миколенко, Вербич получил вчера на тренировке удар, и Шепелев. Эти травмы не позволили им играть сегодня. Насколько серьезно у Миколенко – мы еще не знаем. Доктор сделает МРТ, они примут решение. Помимо травмированных, у нас есть футболисты. Будем восстанавливать».

Киевляне смогли сохранить отрыв в три очка от «горняков».

Тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что только его подопечные пытались играть в футбол в этом матче.