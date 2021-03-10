Луческу: «У «Вильярреала» прекрасные результаты в Европе. Это очень крепкая команда с опытными игроками»

Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч против «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в своем интервью сказал, что нынешнее «Динамо» очень напоминает «Шахтер», который играл против «Севильи». Насколько вы согласны с этим утверждением?

«Если он говорит, что наша игра похожа на тот «Шахтер», то я воспринимают это как комплимент. «Шахтер» того времени играл очень зрелищно, имел в составе много техничных бразильцев. Если он считает, что наши игроки сейчас играют так же, то это — комплимент. Я помню эту игру. Во Львове мы должны были выиграть. Но та «Севилья» была очень сильна. Не зря она выиграла Лигу Европы».

Унаи Эмери называют специалистом по Лиге Европы из-за его успехов в этом турнире. Насколько этот фактор влияет на вас? И, если влияет, то как вы от этого абстрагируетесь?

«Нет смысла разделять соревнования. Тренер готовится к каждой игре. Об Эмери могу сказать, что он — очень хороший тренер. Он детально прорабатывает каждую игру, хорошо анализирует соперников, готовит свою команду, которая составлена из очень опытных игроков, по сравнению с нашими. Эмери поработал и в Лондоне, и в Париже. Это очень хороший тренер. Что касается «Вильярреала»… Команда долго играет в Испании, там все друг друга знаю, там сложно кого-то удивить. Но в Европе их тяжелее изучать, они очень хорошо выступают в Европе. У них прекрасные результаты в Европе. Это очень крепкая команда с опытными игроками. Очень сбалансированная и хорошо организованная команда. У «Вильярреала» очень хороший побор игроков, сбалансированный по возрастам. Также они имеют лучшего игрока, Жерара Морено, который стремится к уровню европейской топ-звезды».

1/8 финала Лиги Европы — уже хорошее достижение для «Динамо». Можно ли сказать, что для «Динамо» чемпионат — приоритет?

«Мы не на базаре, чтобы торговаться. Самая важная игра — это следующая. Любая победа приносит радость и хорошее настроение. Дает только плюсы игрокам. Я не хочу, чтобы «Динамо» делало шаг назад».

Каково состояние здоровья Цыганкова и Вербича?

«Для меня основа — это игроки, которые выходят на поле. Вербич вернется в конце апреля. Бурда и Белуце выбыли надолго. Попов через 3-4 дня вернется к тренировкам. Насчет Цыганкова — все покажет сегодняшняя тренировка. Гармаш уже тренируется, но он очень много пропустил. Игрокам очень сложно возвращаться. Гармаш пропустил тренировочный сбор. А сейчас у нас много матчей, тренировки, по сути, поддерживающие. Сложно войти в ритм. Из-за климатических условий поля находятся в плохом состоянии».

Матч состоится 11 марта.