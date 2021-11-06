Луческу: «У «Ворсклы» было желание выиграть всеми возможными способами, от судьи им была большая помощь»

Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Ворсклы» (1:2) в матче 14-го тура УПЛ.

Не заслуживали победу, в том числе из-за того, что не забивали свои моменты и не оказывали большего давления на соперника. Мне надо пересмотреть игру – было много непонятных для меня ситуаций.

Одна наша ошибка поспособствовала голу, дальше было сложнее, потому что нужно было атаковать, создавать моменты. К сожалению, у нас не получилось. Нервничали, спешили, допускали много ошибок. Было много пауз и беспочвенных остановок – нас тормозил и этот момент.

Мы виноваты в этом проигрыше. Я принимаю на себя эту неудачу – в том смысле, что не удалось восстановить игроков после «Барселоны» где было большое разочарование от поражения. Слишком мало времени прошло, чтобы игроки были на все 100%».