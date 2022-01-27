Луческу убедил Суркиса, что поработает с Забарным, и «Динамо» отказалось от центрбека из Италии

Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис вспомнил в эфире программы «Бомбардир», как защитник Илья Забарный попал в первую команду.

Да, все говорили, что он перспективный, хороший молодой игрок. Но извините, у нас стояла задача попадать в ЛЧ перед главным тренером, который взялся за нее.

Прошло ровно двое суток. Позвонил Мистер: «Президент, подъедьте». Я приезжаю на базу, он говорит: «Это талант. Я с ним поработаю. Вы увидите. Не надо никого покупать». Нам нужна живая конкуренция. Забарный заиграл, Шапаренко раскрылся, Гармаш – наше все.