Суркис: «По поводу Диалло звонили из «Ман Сити»
Луческу убедил Суркиса, что поработает с Забарным, и «Динамо» отказалось от центрбека из Италии
Президент киевлян хотел усилиться перед стартом ЛЧ-20/21
Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев
Президент «Динамо» Игорь Суркис вспомнил в эфире программы «Бомбардир», как защитник Илья Забарный попал в первую команду.
Я уже послал человека покупать в Италии центрального защитника. Миколенко травмирован, Бурда, Шабанов и Попов – тоже. Луческу взял Сироту, но тот уже играл при Михайличенко, и взял Забарного.
Да, все говорили, что он перспективный, хороший молодой игрок. Но извините, у нас стояла задача попадать в ЛЧ перед главным тренером, который взялся за нее.
Прошло ровно двое суток. Позвонил Мистер: «Президент, подъедьте». Я приезжаю на базу, он говорит: «Это талант. Я с ним поработаю. Вы увидите. Не надо никого покупать». Нам нужна живая конкуренция. Забарный заиграл, Шапаренко раскрылся, Гармаш – наше все.
Суркис также сообщил, что вингером юношеской команды «Динамо» Самбой Диалло интересовались из «Манчестер Сити».