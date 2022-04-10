Известны три первых соперника «Динамо» в благотворительном турне в поддержку Украины
Луческу: «UEFA не позволит «Динамо» сыграть благотворительные матчи с «Реалом» и «Барселоной»
Причиной этому желание испанских грандов создать Европейскую Суперлигу
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил sport.ro, что киевлянам не дадут сыграть с топ-клубами Испании:
Похоже, что «Барселона» и «Реал» не смогут сыграть эти товарищеские матчи из-за ограничения UEFA при желании основать Европейскую Суперлигу. Мы приложили усилия, чтобы проводить такие матчи. Играть нужно на стадионе из 100 000 зрителей и в странах, финансовый потенциал которых превышает государства Восточной Европы. Помощь должна поступать и с этой стороны, потому что человеческие жертвы в Восточной Европе огромны.
Также Мистер назвал первых соперников «Динамо».
Комментарии 0