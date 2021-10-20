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Луческу умеет огорчать «Барселону». Он делал это со всеми клубами, с которыми пересекался с ней

Пока что, кроме «Динамо»
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:20
Луческу умеет огорчать «Барселону». Он делал это со всеми клубами, с которыми пересекался с ней История
Луческу уже трижды отбирал очки у «Барселоны» / Фото - Barca Universal

Статистика встреч «Динамо» и «Барселоны» очень богатая на события, некоторые из которых золотыми буквами вписаны в историю украинского футбола. И это все несмотря на то, что киевляне в этом компоненте очень серьезно отстают от каталонцев.

Но в противостоянии, которое состоится 20 октября на «Камп Ноу», есть еще одна важная сюжетная линия. Для главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу очный матч против «Барселоны» будет уже 12-м в карьере. И ему тоже есть чем похвастаться.

За предыдущие 11 встреч, 10 из которых состоялись в рамках Лиги чемпионов, а еще один – во встрече за Суперкубок UEFA, Луческу не проигрывал «Барселоне» три раза, причем дважды – в выездных матчах, что украинских болельщиков сейчас интересует больше всего.

Впервые Луческу встретился с «Барселоной» во главе «Галатасарая» в декабре 2001 года. Тот матч на «Камп Ноу» стал одним из самых запоминающихся во всем турнире. Уже в первом тайме «Галатасарай» повел 2:0 благодаря голам Умита Карана и Андреса Флеркина, но после перерыва дубль Хавьера Савиолы позволил каталонцам спасти игру и свести ее к ничьей. Для Луческу эта ничья до сих пор остается единственной в матчах против «Барселоны».

В ответной встрече в Стамбуле «Галатасарай» не смог зацепиться за очки – единственный гол будущего главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике принес каталонцам победу.

Лига чемпионов-2001/02. Группа 2

5 декабря 2001. Барселона. «Камп Ноу»

«Барселона» – «Галатасарай» 2:2

Голы: Савиола, 49, 66 – Каран, 5, Флеркин, 41

19 марта 2002. Стамбул. «Али Сами Йен»

«Галатасарай» – «Барселона» 0:1

Гол: Луис Энрике, 58

Вместе с «Шахтером» Луческу встречался с «Барселоной» семь раз – дважды на групповом этапе Лиги чемпионов, раз – в 1/4 финала ЛЧ и еще раз в Суперкубке UEFA. Из этих семи встреч – две победы.

Сразу после прихода Луческу в «Шахтер» в первом сезоне Лиги чемпионов «горнякам» попалась группа с «Миланом», «Барселоной» и «Селтиком». В первых двух встречах дончане потерпели поражения, причем на «Камп Ноу» были разгромлены – 0:3. Пропустив быстрый гол от Деку, «горняки» держались с минимальным отставанием до середины второго тайма, но под конец встречи пропустили еще дважды от Роналдиньо и Самюэля Это’О.

Ответная встреча в шестом туре в Донецке для «Барселоны» уже ничего не решала с турнирной точки зрения, а «Шахтер» еще вел заочную борьбу с «Селтиком» за попадание в Кубок UEFA, поэтому «горнякам» нужна была победа – и они ее одержали. 2:0 благодаря дублю Джулиуса Агаховы, которые и обеспечили дончанам еврокубковую весну.

Лига чемпионов-2004/05. Группа F

29 сентября 2004. Барселона. «Камп Ноу»

«Барселона» – «Шахтер» 3:0

Голы: Деку, 15, Роналдиньо, 64, Это’О, 89

7 декабря 2004. Донецк. РСК «Олимпийский»

«Шахтер» – «Барселона» 2:0

Голы: Агахова, 14, 22

Следующей встречи с «Барселоной» Луческу пришлось ждать четыре года. И вновь она состоялась в группе Лиги чемпионов и тоже получилась сверхзапоминающейся. На РСК «Олимпийский» в Донецке в матче второго тура «Шахтер» выигрывал 1:0 благодаря голу Илсиньо до 87-й минуты, однако в самой концовке пропустил дважды от Лионеля Месси и не набрал даже одного очка.

В ответной встрече, которая тоже пришлась на шестой тур, повторился сценарий 2004 года. Теперь уже в матче на «Камп Ноу» немотивированная «Барселона» выставила резервный состав, и «горняки» благодаря дублю Александра Гладкого одержали победу, которая, правда не помогла подняться выше третьего места в группе – тогда для попадания в плей-офф «Шахтеру» не хватило 9 очков из-за двух поражений от «Спортинга».

Лига чемпионов-2008/09. Группа C

1 октября 2008. Донецк. РСК «Олимпийский»

«Шахтер» – «Барселона» 1:2

Голы: Илсиньо, 44 – Месси, 87, 90

9 декабря 2008. Барселона. «Камп Ноу»

«Барселона» – «Шахтер» 2:3

Голы: Сильвиньо, 59, Бускетс, 84 – Гладкий, 31, 57, Фернандиньо, 76

Однако мы прекрасно помним, каким было продолжение участия в еврокубках для «Шахтера» уже весной 2009 года. Да и «Барселоне» тоже есть что вспомнить.

В 2009 году пути «Барселоны» и «Шахтера» разошлись после группового этапа, но закончились победами в Лиге чемпионов для каталонцев и в Кубке UEFA для дончан. Соответственно, судьба их снова свела между собой, но уже в матче за Суперкубок UEFA. Тогда он еще традиционно проходил в Монако в конце августа, и практически дошел до серии послематчевых пенальти. Так и было бы, если бы не гений Месси, который на 115-й минуте отдал голевую передачу на Педро, оформившего решающий гол.

Суперкубок UEFA-2009

28 августа 2009. Монако. «Луи II»

«Барселона» – «Шахтер» 1:0

Гол: Педро, 115

В последний раз во главе «Шахтера» Луческу встречался с «Барселоной» в Лиге чемпионов-2010/11, причем это был уже не групповой этап, как прежде, а четвертьфинал. Уверенно выйдя из группы с «Арсеналом», «Брагой» и «Партизаном», «горняки» красиво расправились с «Ромой» в 1/8 финала, но с находящейся тогда на пике величия «Барселоной» не смогли ничего поделать – поражение 166 по сумме двух встреч. Причем судьба противостояния была ясна уже после первого матча на «Камп Ноу», который «Шахтер» проиграл 1:5. К слову, та Лига чемпионов для «Барселоны» снова закончилась победой.

Лига чемпионов-2010/11. 1/4 финала

6 апреля 2011. Барселона. «Камп Ноу»

«Барселона» – «Шахтер» 5:1

Голы: Иньеста, 2, Дани Алвес, 34, Пике, 53, Кейта, 60, Хави, 86 – Ракицкий, 59

12 апреля 2011. Донецк. «Донбасс Арена»

«Шахтер» – «Барселона» 0:1

Гол: Месси, 42

В прошлом сезоне Луческу встречался с «Барселоной» уже во главе «Динамо». И вновь матч на «Камп Ноу» получился более убедительным, несмотря на то, что киевская команда была ослаблена коронавирусом – поражение 1:2.

Киевская встреча для «Барселоны» уже была формальностью, поэтому каталонцы сыграли резервным составом, но на этот раз без проблем победили подопечных Луческу – 4:0.

Лига чемпионов 2020/21. Группа G

4 ноября 2020. Барселона. «Камп Ноу»

«Барселона» – «Динамо» 2:1

Голы: Месси, 5 (пен), Пике, 65 – Цыганков, 75

24 ноября. Киев. НСК «Олимпийский»

«Динамо» – «Барселона» 0:4

Голы: Дест, 52, Брейтуэйт, 57, 70 (пен), Гризманн, 90+2

На этот раз Луческу сойдется едва ли не со самой слабой «Барселоной» за все время противостояния с ней. И это будет выездной матч, на который у Мистера очень часто получалось подобрать правильную стратегию. Однако просто хорошего матча на этот раз будет мало – киевлянам кровь из носу нужны очки.

Александр Черненко
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Мирча Луческу Динамо Киев Барселона (футбол)

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