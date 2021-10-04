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Луческу: «В матче с «Шахтером» нас устраивала ничья»

«Динамо» добилось желаемого
Футбол Украинская Премьер-лига
11:56
Луческу: «В матче с «Шахтером» нас устраивала ничья»
Мирча Луческу / Фото: Футбол 1/2/3

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о ничьей с «Шахтером» (0:0) в матче 10-го тура УПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба киевлян.

- Последние две игры с «Шахтером» оказались для «Динамо» без забитых мячей. Чего не хватило в этих играх чтобы забить гол?

– Вы видите, что значит иметь в составе бразильских игроков с хорошей техникой, с таким багажом, ассортиментом техники. У «Шахтера» большинство игроков – бразильцы, которые хорошо обращаются с мячом. Это делает разницу.

К тому же, нас устраивала ничья, потому мы организовали свою игру так, чтобы не давать свободных зон быстрым, техничным игрокам «Шахтера», а самим при отборе мяча убегать в быстрые контратаки.

В то же время мы допускали много ошибок при начале атак, при простых передачах, когда не было особого давления. Это я связываю с молодостью, неопытностью наших центральных защитников.

В то же время, у «Шахтера» мастеровитые, опытные центральные защитники, которые практически не ошибались, они начинали все свои атаки очень хорошо. Соперники создавали численное преимущество за счет хороших передач, хорошей техники.

Между Суперкубком и чемпионатом большая разница. Мы год не проигрываем в чемпионате, и это много значит. Я пожелал ребятам так же играть в дальнейшем.

- Как вы оцените игру универсала Караваева, который сегодня сыграл на левом фланге? Говорят, что «Шахтер» – это по сути ваша команда до сих пор. Согласны ли вы с этим утверждением?

– Миколенко вчера сказал, что не сможет сыграть из-за травмы. Так же не смог сыграть Шепелев. Вербич сегодня почувствовал боль в колене. Поэтому нам пришлось перекроить состав.

Караваев провел сегодня очень хороший матч. Он очень хороший игрок. С точки зрения профессионализма он ведет себя здорово. На любой позиции и в любой момент он выходит на поле и выполняет то, о чем я его прошу.

- Как вы отреагировали на баннер ультрас о вас и то, что вашу звезду возле «Донбасс-Арены» облили краской? Какие у вас планы на международную паузу?

– Меня не интересует, что происходит вокруг. Меня интересует только моя команда, как она играет, и что должны делать на поле игроки.

Что касается игроков «Шахтера», на мой взгляд лучшим сегодня был Алан Патрик. Считаю, что он заслуживает вызов в сборную Бразилии, так же как раньше вызывались в сборную бразильцы «Шахтера».

Я говорю не как тренер «Динамо», а как человек, который любит и знает футбол. Он заслуживает того, что стабильно играет сейчас. В одно время ему было тяжело пробиться в основу. Но благодаря президенту «Шахтера» Ринату Ахметова он остался в команде и стал очень хорошим футболистом.

Что касается планов, у нас как обычно много сборников. Мы даем остальным игрокам три дня отдыха, в четверг собираемся на первую тренировку. У нас есть много предложений, в частности из Турции и из других стран, но у нас в обойме останется мало игроков чтобы провести спарринг.

Сложный график у всех наших игроков, тем более у сборников. Помимо игр чемпионата и Кубка это еще и игры Лиги чемпионов, игры за сборные.

Большое количество наших игроков выступает за национальные сборные, для нас это тоже проблема, потому что мы не знаем, в каком состоянии игроки вернутся из сборных. Но они профессионалы, оны должны готовиться и соответствовать уровню сборной и «Динамо»


В турнирной таблице УПЛ отрыв «Динамо» от «Шахтера» остался прежним – 3 очка.

Украинское «классико» оказалось предсказуемым. Команды сыграли слишком осторожно.

Петр Приходько
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Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк

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