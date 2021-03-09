Луческу: «В паре «Шахтер» – «Рома» шансы 50 на 50. Это две отличные команды»

Мирча Луческу / Фото - tekdeeps.com

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал предстоящее противостояние «Шахтера» и «Ромы» в 1/8 Лиги Европы.





Цитирует румынского специалиста Corriere dello Sport.





«Это две отличные команды. Шансы 50 на 50, возможно, с небольшим преимуществом «Ромы».





«Шахтер» силен так же, как и раньше?





«У них все еще есть большие таланты. Мы начали цикл развития бразильцев, который клуб успешно проводит. «Шахтеру» будет сложно в полузащите, ведь травмированы Степаненко и Малышев. Но у них есть Маркос Антонио и Алан Патрик. Я слежу за серией А. «Рома» тоже растет, у них есть интересные молодые игроки. Фонсека добивается хороших результатов, но ему нужно обратить внимание на старую гвардию «Шахтера», ведь она по-прежнему конкурентоспособна и имеет опыт, который поможет».





Фонсека многое выиграл с «Шахтером».





«Он принял команду, которая была полностью сформированной. Было разумно продолжить работу, которую создал клуб, ничего не меняя. Мхитарян – мой хороший друг. Я пригласил его в «Шахтер», когда он был в другой донецкой команде. У него была отличная карьера. Генрих может сыграть решающую роль в этом противостоянии. Он очень хорошо знает «Шахтер», как и горняки его».





Первый матч между командами пройдет 11 марта в Риме (Италия). Начало – в 22.00.







