Луческу: «Я не вижу, чтобы «Минай» вылетел из УПЛ»
Луческу: «В паре «Шахтер» – «Рома» шансы 50 на 50. Это две отличные команды»
Наставник «Динамо» отдал должное римскому клубу
Мирча Луческу / Фото - tekdeeps.com
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал предстоящее противостояние «Шахтера» и «Ромы» в 1/8 Лиги Европы.
Цитирует румынского специалиста Corriere dello Sport.
«Это две отличные команды. Шансы 50 на 50, возможно, с небольшим преимуществом «Ромы».
«Шахтер» силен так же, как и раньше?
«У них все еще есть большие таланты. Мы начали цикл развития бразильцев, который клуб успешно проводит. «Шахтеру» будет сложно в полузащите, ведь травмированы Степаненко и Малышев. Но у них есть Маркос Антонио и Алан Патрик. Я слежу за серией А. «Рома» тоже растет, у них есть интересные молодые игроки. Фонсека добивается хороших результатов, но ему нужно обратить внимание на старую гвардию «Шахтера», ведь она по-прежнему конкурентоспособна и имеет опыт, который поможет».
Фонсека многое выиграл с «Шахтером».
«Он принял команду, которая была полностью сформированной. Было разумно продолжить работу, которую создал клуб, ничего не меняя. Мхитарян – мой хороший друг. Я пригласил его в «Шахтер», когда он был в другой донецкой команде. У него была отличная карьера. Генрих может сыграть решающую роль в этом противостоянии. Он очень хорошо знает «Шахтер», как и горняки его».
Первый матч между командами пройдет 11 марта в Риме (Италия). Начало – в 22.00.
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин также высказался о противостоянии с «Ромой».
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