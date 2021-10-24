Луческу провел 150-й матч в еврокубках во главе украинских команд
Луческу: «В первом тайме мы слишком суетились»
Наставник киевлян отметил, что в матче с «Днепром-1» команду изменил разговор и замены в перерыве
Мирча Луческу / Фото: Динамо
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о победе над «Днепром-1» (2:0) в чемпионате Украины.
«Сложная игра со сложным, хорошим соперником. У «Днепра-1» была неделя на подготовку, а мы были после матча с «Барселоной», после перелета в Киев, после полученной критики и разбора этого поединка. Это всегда сложно – возвращаться после матча Лиги чемпионов к чемпионату Украины. Тем более, что мы встречались с одной из лучшей команд нашего чемпионата. Так что неудивительно, что матч выдался для нас тяжелым. В первом тайме была равная игра, даже с преимуществом нашего соперника. Мы слишком суетились, спеша доставить мяч в штрафную, допускали ошибки, легко теряли мяч. Соперник использовал наши ошибки, и хоть действовал без моментов у наших ворот, но мяч нам отдавал очень неохотно. После разговора в раздевалке в перерыве матча, после проведенных замен картина поменялась. Мы стали контролировать мяч, заставляя при этом соперника бегать за мячом и играть так, как мы хотели: выходить в прессинг, тем самым высвобождая зоны, куда можно было бы врываться. Игра с нашей стороны стала совсем другой. Я доволен результатом, доволен игрой. Единственное, что мне не понравилось – это то, что профессиональные футболисты должны доигрывать эпизоды до конца. Мы создали много моментов у ворот соперника, но реализация была слабой. Должно быть больше концентрации и профессионализма. Вместо этого была расслабленность. Выходы три в один, четыре в два надо реализовывать, готовясь тем самым к другим матчам, тренируя тем самым такие моменты на будущее».
О том, что было бы, выйдя Сидорчук, Шапаренко и Гармаш с первых минут.
«У каждого матча своя история. Я предполагал, что мы так будем играть, иначе сложно, когда матчи проводятся через два дня на третий. Я должен был провести такую ротацию состава. Что случилось, то случилось. Важно, что мы победили и взяли три очка, с хорошим настроением закончили игру и спокойно начинаем готовиться к следующим матчам».
О двох подряд матчах с «Мариуполем».
«Сложности тут, прежде всего, логистические. Выезд в Мариуполь – один из самых сложных: сначала необходимо лететь в Запорожье, потом ехать автобусом. Это оставляет отпечаток. Причем, поскольку Мариуполь находится в «красной зоне», после первого матча нам придется вернуться в Киев, а через день опять проделать такой же путь. Так что тут самая большая сложность – это дорога. Но это жизнь футболиста. Это наша профессия. Сделаем всё как можно лучше».
Напомним, в перерыве матча болельщики киевского «Динамо» попрощались с завершившим карьеру Артемом Милевским.
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