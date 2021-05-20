Луческу: «Вакцинация дает нам возможность быть нормальными людьми»

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирчей Луческу прокомментировал для Prosport.ro получение первой дозы вакцины от коронавируса.

Вакцинация дает нам возможность общаться с людьми, обниматься, быть нормальными людьми. Во время пандемии мы не жили нормальной жизнью.

Я считаю, что это нужно обязательно делать. Это вопрос ответственности каждого из нас, особенно если мы собираемся в путешествие.