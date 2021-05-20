Тимощук: «Луческу в «Динамо»? Понимаю Мирчу как человека»
Луческу: «Вакцинация дает нам возможность быть нормальными людьми»
Румынский специалист получил первую дозу прививки от коронавируса
20 мая 22:07
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев
Главный тренер «Динамо» Мирчей Луческу прокомментировал для Prosport.ro получение первой дозы вакцины от коронавируса.
Думаю, каждый осознает, что приходит время, когда следует сделать этот шаг. Мы не знаем, когда наступит следующая волна или другая форма COVID-19.
Вакцинация дает нам возможность общаться с людьми, обниматься, быть нормальными людьми. Во время пандемии мы не жили нормальной жизнью.
Я считаю, что это нужно обязательно делать. Это вопрос ответственности каждого из нас, особенно если мы собираемся в путешествие.
Ранее Луческу рассказал, почему отказался работать с одним из игроков «Динамо».
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