Шкурин сбежал в «Динамо» от депортации в Беларусь
Луческу вернется в «Динамо» 10 августа
Тренер перенес операцию
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вскоре присоединится к команде.
Недавно он перенес операцию. Ему удалили кисту. Румынский специалист пропустил несколько игр киевлян на старте сезона.
Сообщалось, что Луческу пропустит и следующий матч «Динамо». Киевляне сыграют против «Миная» 11 августа в перенесенном матче УПЛ.
Правда, журналист Игорь Цыганык сообщил, что тренер вернется в расположение команды 10 августа.
Без Луческу «Динамо» выиграло у «Зари», а также у «Вереса».
Комментарии 0