Луческу вернется в «Динамо» 10 августа

Тренер перенес операцию

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вскоре присоединится к команде.

Недавно он перенес операцию. Ему удалили кисту. Румынский специалист пропустил несколько игр киевлян на старте сезона.

Сообщалось, что Луческу пропустит и следующий матч «Динамо». Киевляне сыграют против «Миная» 11 августа в перенесенном матче УПЛ.

Правда, журналист Игорь Цыганык сообщил, что тренер вернется в расположение команды 10 августа.

Без Луческу «Динамо» выиграло у «Зари», а также у «Вереса».