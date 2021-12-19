Луческу высказался о желании отправить ряд игроков за границу

Румынский специалист заодно хочет помочь родному клубу

Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал telekomsport о желании отправить в аренду в «Динамо» Бухарест ряд молодых игроков:

«Если я могу это сделать, то попытаюсь убедить руководство моего клуба отправить в Бухарест некоторых молодых игроков, у которых есть в будущем перспектива попасть в национальную сборную Украины и играть за рубежом. Но это не только мое решение, я не могу принимать его сам».

Для самого Луческу клуб из столицы Румынии является знаковым, ведь именно там он провел 15 лет своей игровой карьеры, а также тренировал команду на протяжении пяти лет.

Зимняя распродажа? Названы имена еще трех футболистов «Динамо», которых готовы продать в ближайшее трансферное окно.