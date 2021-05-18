Луческу: «После сборной Турции я был готов работать в «Шахтере» бесплатно»
Луческу: «Я должен был прийти и создать конкуренцию в УПЛ»
Наставник «Динамо» рассказал, почему решил работать с киевским клубом
18 мая 19:40
Мирча Луческу / Фото: Динамомания
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в шоу «Цыганык лайв» вспомнил первые дни в киевском клубе.
«За все время, что я работал в Украине, никогда не говорил о болельщиках. Возможно, мог говорить о судействе, когда проигрывал в некоторых матчах. Защищал свою команду и свою работу. Когда я подписал контракт с «Динамо», то был неприятно удивлен. Если я не нужен и меня здесь не принимают, тогда я не буду работать. Я не обиделся на болельщиков. Мне не понравилось то, что люди говорили о том, что они «Динамо», они сердце клуба. Представляют историю, знают бренд. Эти люди обижали меня и при этом не имели никакого фундамента и никаких причин.
Тогда я написал письмо, но президент «Динамо» позвонил мне и убедил в том, что большинство болельщиков все же хотят моего прихода. Они хотят, чтобы я помог команде, а других не стоит брать во внимание. Как профессионал я понимаю, что в каждом чемпионате, как и в жизни, нужно постоянное соревнование. Если ты один, то не будешь расти. Не будешь прогрессировать. Для этого нужно создать конкуренцию. Этот момент меня очень вдохновил. Я должен был прийти и создать конкуренцию в чемпионате».
Ранее Луческу заявил, что мог вернуться в «Шахтер» после работы в сборной Турции.
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