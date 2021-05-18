Луческу: «Я должен был прийти и создать конкуренцию в УПЛ»

Мирча Луческу / Фото: Динамомания

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в шоу «Цыганык лайв» вспомнил первые дни в киевском клубе.

Тогда я написал письмо, но президент «Динамо» позвонил мне и убедил в том, что большинство болельщиков все же хотят моего прихода. Они хотят, чтобы я помог команде, а других не стоит брать во внимание. Как профессионал я понимаю, что в каждом чемпионате, как и в жизни, нужно постоянное соревнование. Если ты один, то не будешь расти. Не будешь прогрессировать. Для этого нужно создать конкуренцию. Этот момент меня очень вдохновил. Я должен был прийти и создать конкуренцию в чемпионате».