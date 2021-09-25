Луческу: «Я должен проводить ротацию, чтобы продолжать выигрывать»

Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Рухом» (2:0) в матче 9 тура УПЛ:

Я делал замены, потому что у многих игроков по три желтых карточки. Я уже неоднократно говорил, что из-за этого футболисты выпадают из игрового ритма. После выигрышной игры у нас было 6-7 предупреждений. Причем наши игроки атаки с легкостью получают карточки. Тот же Буяльский. Я должен проводить ротацию, чтобы продолжать выигрывать. Я очень доволен теми футболистами, которые сегодня вышли на поле. Они показали хороший уровень и командный дух.

Реабилитировались мы за Суперкубок? Сейчас мы играли в чемпионате. Ребята провели матч так, как я их просил.

Почему я не прошел через коридор «Шахтера»? Мне нечего комментировать. В своем возрасте я уже не прохожу через коридоры, которые делают дети. И я неуязвим к стрелам, которые запускают в меня. Те, кто это делают, могут поехать в Донецк, посмотреть аллею звезд «Шахтера». Легко руководить командой, когда у нее такой президент, как Ахметов. Он делает все, чтобы команда играла и не чувствовала никаких преград. Когда я только пришел туда в 2004, мне было сложнее. Это мои воспоминания и чувства».