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Луческу: «Я должен проводить ротацию, чтобы продолжать выигрывать»

Команда до сих пор идет без поражения в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
25 сентября 22:55
Луческу: «Я должен проводить ротацию, чтобы продолжать выигрывать»
Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Рухом» (2:0) в матче 9 тура УПЛ:

«Мы доминировали с первой и до последней минуты. Результат показывает то, что происходило на поле. Соперник очень агрессивно играет у себя дома, хорошо обороняется и быстро выходит в контратаки за счет длинных передач. Я доволен результатом и игрой ребят. Было важно взять три очка и остаться на первом месте.

Я делал замены, потому что у многих игроков по три желтых карточки. Я уже неоднократно говорил, что из-за этого футболисты выпадают из игрового ритма. После выигрышной игры у нас было 6-7 предупреждений. Причем наши игроки атаки с легкостью получают карточки. Тот же Буяльский. Я должен проводить ротацию, чтобы продолжать выигрывать. Я очень доволен теми футболистами, которые сегодня вышли на поле. Они показали хороший уровень и командный дух.

Реабилитировались мы за Суперкубок? Сейчас мы играли в чемпионате. Ребята провели матч так, как я их просил.

Почему я не прошел через коридор «Шахтера»? Мне нечего комментировать. В своем возрасте я уже не прохожу через коридоры, которые делают дети. И я неуязвим к стрелам, которые запускают в меня. Те, кто это делают, могут поехать в Донецк, посмотреть аллею звезд «Шахтера». Легко руководить командой, когда у нее такой президент, как Ахметов. Он делает все, чтобы команда играла и не чувствовала никаких преград. Когда я только пришел туда в 2004, мне было сложнее. Это мои воспоминания и чувства».

После 9 туров «Динамо» идет на первом месте в УПЛ, имея в активе 25 очков.

Впереди у киевлян – матч ЛЧ с «Баварией». Мюнхенцы впервые за 6 игр не победили разгромно накануне встречи с «Динамо».

Павел Харченко
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