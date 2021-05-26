Луческу: «Я дважды обижался на Гвардиолу»

Луческу и Гвардиола / Фото: Getty Images

Наставник «Динамо» Мирча Луческу в программе «Профутбол» рассказал о случаях, когда он обижался на Хосепа Гвардиолу.

Меня обидело, что команда такого уровня так себя ведет. Я понимаю, что Гвардиола был молодым, хотел выиграть. После матча я не сдержался, начал кричать на «Барселону», на Гвардиолу, на всех.

Второй раз я обиделся на него в матче с «Баварией». После 0:0 во Львове был ответный поединок в Мюнхене. На старте у нас удалили Кучера и назначили пенальти. Я увидел, как Гвардиола прыгает от радости. Мы проиграли 0:7, а Гвардиола продолжал прыгать от радости после 5 и 6 голов. Должно же быть уважение»