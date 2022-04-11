Луческу: «UEFA не позволит «Динамо» сыграть благотворительные матчи с «Реалом» и «Барселоной»
Луческу: «Я общался с Гвардиолой, в «Манчестер Сити» готовы сыграть с «Динамо»
Киевляне уехали в благотворительное турне
11 апреля 20:41
Мирча Луческу / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о возможном матче с «Манчестер Сити» в рамках благотворительного турне.
«Нам бы хотелось сыграть не только с «Манчестер Сити». Мы отправили приглашения многим клубами. Общались с Хосепом Гвардиолой, и я благодарен ему, что он готов сыграть такой благотворительный матч с «Динамо».
Посмотрим, удастся ли встроить эту встречу в календарь их команды. Хотелось бы провести матчи во всех странах, которые оказывают Украине поддержку».
Ранее стало известно, что «Динамо» не сможет сыграть с «Реалом» и «Барселоной».
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