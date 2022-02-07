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Луческу: «Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был»

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Футбол Украинская Премьер-лига
15:30
Луческу: «Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был»
Мирча Луческу / Фото: sector.depo.ua
Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу рассказал о работе с молодыми футболистами. Его цитирует GSP.

«Как я изменил команду? Большинство из них украинцы. Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был. Нигде не просил особенных трансферов. Даже когда был в «Шахтере». Молодые футболисты в «Динамо» попали ко мне, когда им было 18-19 лет».
 
Именитый тренер поделился своими мыслями о кадровых решениях «Динамо» в прошлом.
«Динамо» в какой-то момент отказалось от игроков, которые получили международное признание, очень качественных. Имею в виду Виду, Данило Силву, Драговича, Велозу, который сейчас капитан Вероны, Ярмоленко, Гусева, Мбокани. Они отказались от них и пошли дальше. Они пытались покупать опытных игроков, но уступили «Шахтеру» в этом противостоянии. Так они пришли к выводу, что играть нужно только с игроками из своей академии».

Наставник «Динамо» также отреагировал на огромные затраты «Шахтера» после прошлого сезона.
«За пять лет «Динамо» ничего не выиграли, международных турниров у них тоже не было. Разница с «Шахтером» в последнем сезоне составила 23 очка. Думаю, что имело значение доверие, которое я оказал игрокам. Им очень важна психологическая поддержка. С такой молодой командой мы подходили к каждому матчу с большой уверенностью. Сразу же последовала реакция «Шахтера» - они купили игроков на 50 миллионов. Они также привлекли Де Дзерби, хорошего тренера, так что им удалось сохранить баланс в этом сезоне».


Ранее упоминалось о конфликте Луческу с ультрас «Динамо».
Максим Удовин
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Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк

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