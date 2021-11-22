Луческу: «У всех команд, играющих в Лиге чемпионов, были проблемы с коронавирусом и «Бавария» не исключение»
Луческу: «Я всегда разрешал арендованным футболистам выходить против своей команды»
Специалист отметил, что иногда это приносило проблемы ему и его команде
22 ноября 19:58
Мирча Луческу / Фото: FootBoom
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции рассказал о решении разрешить арендованным игрокам «Черноморца» сыграть с киевлянами в крайнем туре УПЛ.
«По арендованным игрокам. Их участие в матче – это приоритет тренера. Я всегда разрешал арендованным футболистам выходить против своей команды – даже в ущерб себе и результату своей команды. Так было с «Зарей», когда играли арендованные из «Шахтера» футболисты, и с «Мариуполем», и в финале Кубка Украины. Знаю, что каждый арендованный игрок выходит с двойной мотивацией доказать, что он лучше».
Напомним, «Динамо» 23 ноября сыграет матч Лиги чемпионов против «Баварии». Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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